14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

गुजरात चुनाव में आएगा बदलाव का तूफान, बनेगी कांग्रेस की सरकार, अमित चावड़ा बोले- पढ़े-लिखे युवाओं को देंगे टिकट

Gujarat Assembly Election: गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने दावा किया कि अगले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी और पार्टी पढ़े-लिखे युवाओं को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेगी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सूरत

image

Rakesh Mishra

Updated: 14 Nov 2026, 5:10 PM IST

Amit Chavda

अमित चावड़ा। फाइल फोटो- पत्रिका

Gujarat Politics: आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने राजकोट में दावा किया कि गुजरात में बदलाव की हवा नहीं, बल्कि बदलाव का तूफान चलेगा और कांग्रेस सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि आज की जेन-जी पीढ़ी देशभर में नई आजादी की लड़ाई लड़ रही है। युवाओं ने बदलाव का मन बना लिया है और कांग्रेस आगामी चुनाव में पढ़े-लिखे युवाओं को चुनाव लड़ने का मौका देगी।

'लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर'

चावड़ा राजकोट में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में युवाओं ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया था, उसी तरह आज की जेन-जी पीढ़ी गुजरात सहित पूरे देश में बदलाव की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। पार्टी आगामी चुनाव में भी पढ़े-लिखे युवाओं और समाज के लिए काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों को मौका देगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय अलग-अलग समाज अपने प्रतिनिधियों को टिकट दिलाने के लिए दबाव बनाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है।

अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर को मिलेगी रफ्तार, मोरबी में 24.51 KM सिक्स लेन हाईवे को मंजूरी, 1182.40 करोड़ होंगे खर्च

ये भी पढ़ें
Morbi Six Lane Highway

विचार गोष्ठी का आयोजन

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजकोट में प्रदेश कांग्रेस समिति के विचार विभाग की ओर से आयोजित विचार गोष्ठी में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर 'आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू का योगदान' विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। चावड़ा ने कहा कि आजादी के समय देश में अनाज, भोजन और प्रशासन से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं थीं। उस दौर में महात्मा गांधी और सरदार पटेल सहित अन्य नेताओं के साथ नेहरू ने देश को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई। शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आधुनिक भारत की नींव रखने में भी उनका योगदान रहा।

किसानों, युवाओं और व्यापारियों के मुद्दों पर संघर्ष करेगी कांग्रेस

चावड़ा ने गुजरात के किसानों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के मुद्दे उठाने का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि किसान आर्थिक संकट, पीने के पानी और पशुओं के चारे की कमी से परेशान हैं। युवाओं को रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कांग्रेस इन सभी वर्गों के अधिकारों और समस्याओं के लिए आवाज उठाएगी। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में भाजपा सत्ता में है, लेकिन आज भी लोगों को शुद्ध पेयजल, सस्ती शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

भाजपा में अंदरूनी खींचतान का भी लगाया आरोप

चावड़ा ने भाजपा सरकार पर प्रशासनिक पकड़ कमजोर होने और पार्टी में अंदरूनी खींचतान के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को किनारे किया जा रहा है और अयोग्य लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। पार्टी के विवादों को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद गुजरात आना पड़ता है। यह भाजपा के नेतृत्व की स्थिति को दिखाता है। उन्होंने कहा कि जब सरकार आम जनता के बजाय कुछ चुनिंदा लोगों के हित में काम करने लगे तो जनता को बदलाव का फैसला लेना पड़ता है। चावड़ा ने दावा किया कि गुजरात में लोगों के बीच बढ़ रहा असंतोष आगामी विधानसभा चुनाव में बड़े बदलाव का रूप लेगा।

Surat Metro Rail Project: सूरत में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ने बदला शहर का ट्रैफिक रूट, आंजणा रेलवे अंडरब्रिज 11 जनवरी तक बंद

ये भी पढ़ें
Surat Metro Project
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.