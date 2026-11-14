गुजरात चुनाव में आएगा बदलाव का तूफान, बनेगी कांग्रेस की सरकार, अमित चावड़ा बोले- पढ़े-लिखे युवाओं को देंगे टिकट

चावड़ा ने भाजपा सरकार पर प्रशासनिक पकड़ कमजोर होने और पार्टी में अंदरूनी खींचतान के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को किनारे किया जा रहा है और अयोग्य लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। पार्टी के विवादों को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद गुजरात आना पड़ता है। यह भाजपा के नेतृत्व की स्थिति को दिखाता है। उन्होंने कहा कि जब सरकार आम जनता के बजाय कुछ चुनिंदा लोगों के हित में काम करने लगे तो जनता को बदलाव का फैसला लेना पड़ता है। चावड़ा ने दावा किया कि गुजरात में लोगों के बीच बढ़ रहा असंतोष आगामी विधानसभा चुनाव में बड़े बदलाव का रूप लेगा।