‘ममता दीदी के सिपाहियों को किया जा रहा है परेशान’, कुणाल घोष ने लगाया आरोप

मीडिया से बात करते हुए घोष ने कहा, "पूरी तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी के सभी सिपाहियों को परेशान किया जा रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को परेशान किया जा रहा है। वो पुलिस का इस्तेमाल अभिषेक बनर्जी और हम बाकी लोगों को निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर सक्रिय हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस बुला रही है, उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है और बेबुनियाद मामलों में गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या उन्हें लगता है कि वो बस जब चाहे तब नोटिस जारी करते रह सकते हैं? क्या उन्हें लगता है कि लगातार पुलिस नोटिस और समन भेजकर हमें पेश होने के लिए मजबूर करके वो हमें इतना परेशान कर सकते हैं कि हमारा ध्यान राजनीति से हट जाए? ऐसा नहीं होगा।"

