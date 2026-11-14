आंध्र प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर विजिलेंस की कार्रवाई

विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट विभाग की ओर से 26 अक्टूबर 2026 से शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब तक 294 निरीक्षण टीमों ने राज्य के 248 बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों में जांच की है। इस दौरान कुल 714 थोक व्यापारिक प्रतिष्ठानों, 17 चावल मिलों, 13 गोदामों और 144 खुदरा दुकानों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कुल 516 मामले दर्ज किए गए हैं। विभाग के अनुसार, अब तक जब्त की गई आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य 10 करोड़ 43 लाख 10 हजार 528 रुपये है।