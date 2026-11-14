नेहरू पर मोदी और अटल की सोच में कितना फर्क?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2020 में बजट सत्र के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव में कहा था कि प्रधानमंत्री बनने की इच्छा किसी की भी हो सकती है। लेकिन इस इच्छा को पूरा करने के लिए देश पर एक लकीर खींच दी गई। बंटवारा कर दिया गया। 5 फरवरी 2024 को संसद में कश्मीर को लेकर भी पीएम मोदी ने नेहरू को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अगर हम नेहरू जी का नाम लेते हैं, तो उन्हें (कांग्रेस को) बुरा लगता है। लेकिन कश्मीर को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसकी जड़ उनकी नीतियों में थी।