‘पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरे लिए खरीदा मेट्रो टिकट’, डी.के. शिवकुमार के पास नहीं थे पैसे तो प्रधानमंत्री ने किया अपने स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने 13 नवंबर को बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन किया। यह लगभग 7.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन है, जो कलेना अग्रहारा से तवरेकेरे तक जाता है और इसकी लागत करीब 3,470 करोड़ रूपए है। बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क अब 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया है और पिंक लाइन के इस हिस्से से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने खुद मेट्रो में सफर भी किया। उनके साथ कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार (D.K. Shivakumar), बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा (Krishna Byre Gowda) और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या (Tejasvi Surya) भी मौजूद रहे। इस दौरान हुए एक मज़ेदार वाकये के बारे में शिवकुमार ने बताया।