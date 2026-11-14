14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरे लिए खरीदा मेट्रो टिकट’, डी.के. शिवकुमार के पास नहीं थे पैसे तो प्रधानमंत्री ने किया अपने स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल

कर्नाटक के सीएम डी.के. शिवकुमार ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके लिए मेट्रो टिकट खरीदा। किस वजह से पीएम मोदी ने ऐसा किया? आइए जानते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बैंगलोर

image

Tanay Mishra

Updated: 14 Nov 2026, 8:14 PM IST

PM Narendra Modi buys metro ticket for D.K. Shivakumar

पीएम नरेंद्र मोदी ने खरीदा डी.के. शिवकुमार के लिए मेट्रो टिकट (Photo - ANI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने 13 नवंबर को बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन किया। यह लगभग 7.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन है, जो कलेना अग्रहारा से तवरेकेरे तक जाता है और इसकी लागत करीब 3,470 करोड़ रूपए है। बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क अब 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया है और पिंक लाइन के इस हिस्से से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने खुद मेट्रो में सफर भी किया। उनके साथ कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार (D.K. Shivakumar), बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा (Krishna Byre Gowda) और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या (Tejasvi Surya) भी मौजूद रहे। इस दौरान हुए एक मज़ेदार वाकये के बारे में शिवकुमार ने बताया।

पीएम मोदी ने शिवकुमार के लिए खरीदा मेट्रो टिकट

मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर पीएम मोदी और शिवकुमार आम यात्रियों की तरह पहुंचे। इस दौरान दोनों ने मुस्कुराते हुए बातचीत भी की। मेट्रो को हरी झंडी दिखाते समय पीएम मोदी ने शिवकुमार का हाथ पकड़कर साथ में झंडा लहराया। फिर मेट्रो में बैठकर तवरेकेरे से आईआईएम बेंगलुरु स्टेशन तक दोनों ने साथ सफर किया। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवकुमार ने बताया कि जब वह पिंक लाइन मेट्रो में सफर कर रहे थे, तब उनके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी को यह बात बताई और उनसे टिकट खरीदने के लिए कहा। ऐसे में पीएम मोदी ने अपना मेट्रो स्मार्ट कार्ड स्वाइप करके कर्नाटक सीएम के लिए भी टिकट खरीद लिया।

विकास और सहयोग के रास्ते में राजनीतिक मतभेद नहीं आने चाहिए

उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी के व्यवहार और उनकी बातचीत के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि राष्ट्रीय हित में विकास और सहयोग के रास्ते में राजनीतिक मतभेद नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा, "देखिए, हम सभी को राष्ट्र के हित में मिलकर काम करना है। मैंने कल भी यही कहा था कि राजनीति को सिर्फ चुनाव लड़ने तक ही सीमित रहना चाहिए। जब ​​राजनीति की बात आए, तब राजनीति करें। क्या विकास और राजनीति के बीच फर्क नहीं होना चाहिए? पीएम मोदी भी चाहते हैं कि विकास हो।"

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.