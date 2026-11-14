महाराष्ट्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, ई-फसल सर्वे की तारीख बढ़ाई, अब ऑफलाइन भी कर सकेंगे पंजीकरण

सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने खेतों तक पहुंचने के लिए रास्ते बनाने का काम तेज करने का फैसला किया है। इस साल जिला नियोजन समिति के बजट से सीमेंट सड़कों के काम नहीं होंगे। इन कामों पर रोक लगाकर यह राशि खेतों तक रास्ते बनाने में खर्च करने की योजना है। इन कामों में जिला नियोजन समिति के बजट के साथ जरूरत पड़ने पर विधायक निधि का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों को काम उपलब्ध कराने के साथ किसानों को उनके खेतों तक आने-जाने की सुविधा देना है। इसके अलावा बागवानी फसलों को बचाने के लिए बोरवेल की अनुमति देने और पानी बचाने के उपायों पर भी काम किया जा रहा है।