Maharashtra Accident: वायुसेना के जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, भाई गंभीर घायल, गांव में पसरा मातम

हादसे की सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंचे। एक ही परिवार के दो भाइयों के साथ हुए इस हादसे ने पूरे गांव को झकझोर दिया है। गोविंद नेहरकर भारतीय वायुसेना में सेवाएं दे रहे थे। उनके निधन से परिवार ने अपना बेटा खो दिया। गांव के लोग भी इस घटना से दुखी हैं। फिलहाल गेवराई पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। दोनों मोटरसाइकिलों की टक्कर किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस की जांच के बाद ही हादसे की पूरी वजह सामने आएगी।