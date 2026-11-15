“कभी-कभी जो दिखता है, वो सच नहीं होता” क्रिसमस पर रिलीज होगी नई ‘Harry Potter’ सीरीज, सामने आया दमदार प्रोमो

Harry Potter New Promo: दुनियाभर के फैंस के चहेते जादूगर 'Harry Potter' की जादुई दुनिया एक बार फिर नए रूप में लौटने के लिए तैयार है। HBO ने अपकमिंग फैंटेसी सीरीज 'Harry Potter And The Philosophers Stone' का एक नया प्रोमो और क्लिप जारी कर दी है। क्रिसमस के मौके पर आने वाली इस सीरीज को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें, सामने आई नई क्लिप में हॉगवर्ट्स के शानदार 'ग्रेट हॉल' और जबरदस्त दावत का एक रोमांचक नजारा दिखाया है।