हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देने निकली ‘रामायण’, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया तक पहुंचेगी रणबीर कपूर की फिल्म

2027 की पहली तिमाही में दिखेगा 'रामायण' का जलवा (सोर्स: x-@Its_CineHub/@imjadhavtushar)
Ramayana International Release: रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' को वैश्विक लेवल पर एक बड़े सिनेमैटिक इवेंट के रूप में पेश करने की तैयारी तेज हो गई है। मेकर्स इस भारतीय महाकाव्य को केवल घरेलू दर्शकों तक सीमित न रखकर हॉलीवुड की तर्ज पर बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में फिल्म को चीन में सेंसर क्लीयरेंस के लिए सबमिट कर दिया गया है, जबकि रूस, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देशों में भी इसकी रिलीज की योजना बनाई जा रही है।
चीन, भारतीय फिल्मों के लिए एक बेहद अहम और बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार बनकर उभरा है, जहां कई भारतीय फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। 'रामायण' को सेंसर क्लीयरेंस के लिए पहले ही चीन भेजा जाना इस बात का संकेत है कि निर्माता वहां फिल्म की भव्य रिलीज को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं। सेंसर प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब फिल्म की विदेशी रिलीज रणनीति से जुड़े अगले कदमों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
चीन के अलावा फिल्म को रूस, जापान और दक्षिण कोरिया के थिएटर में भी ले जाने की तैयारी है। इन देशों में रिलीज होने से 'रामायण' को ऐसे नए दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिलेगा, जहां भारतीय फिल्में आमतौर पर सीमित स्तर पर ही पहुंच पाती हैं। फिल्म के भव्य पैमाने, पौराणिक कथा और स्टार पावर के दम पर इसे इन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक बड़े सिनेमाई अनुभव के रूप में पेश करने की योजना है।
दरअसल, साल 2027 की पहली तिमाही 'रामायण' की इंटरनेशनल लेवल के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकती है। इन 4 प्रमुख देशों में एक साथ या चरणबद्ध तरीके से रिलीज होने पर फिल्म की थियेटर पहुंच में जबरदस्त इजाफा होगा, जिससे वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई की संभावनाएं काफी मजबूत हो जाएंगी। मेकर्स का मुख्य उद्देश्य इस भारतीय महाकाव्य को दुनिया भर के व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन