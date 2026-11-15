हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देने निकली ‘रामायण’, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया तक पहुंचेगी रणबीर कपूर की फिल्म

Ramayana International Release: रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' को वैश्विक लेवल पर एक बड़े सिनेमैटिक इवेंट के रूप में पेश करने की तैयारी तेज हो गई है। मेकर्स इस भारतीय महाकाव्य को केवल घरेलू दर्शकों तक सीमित न रखकर हॉलीवुड की तर्ज पर बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में फिल्म को चीन में सेंसर क्लीयरेंस के लिए सबमिट कर दिया गया है, जबकि रूस, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देशों में भी इसकी रिलीज की योजना बनाई जा रही है।