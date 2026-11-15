सोनाक्षी सिन्हा के मॉर्फ्ड फोटो केस में आया नया मोड़, दिल्ली से गिरफ्तार शख्स को कोर्ट ने छोड़ा, जानें वजह

Sonakshi Sinha Police Complaint: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की आपत्तिजनक मॉर्फ्ड फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है। मुंबई की बांद्रा पुलिस ने इस केस में दिल्ली से जिस युवक को गिरफ्तार किया था, उसे मुंबई की एक अदालत ने रिहा करने का आदेश दे दिया है। बता दें, कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से मुंबई लाते समय अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था।