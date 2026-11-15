‘गांव छोड़ते वक्त परिवार से किया था ये वादा’, गुरु रंधावा ने खोले जिंदगी के पुराने राज, छलके दर्द और भावनाओं के आंसू, Video

अपनी जड़ों और परिवार को याद करते हुए गुरु रंधावा ने बताया कि जब उन्होंने अपना गांव छोड़ा था, तो उनके मन में सिर्फ एक ही संकल्प था। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वे तब तक कड़ी मेहनत करेंगे, जब तक अपने परिवार को एक ऐसी जिंदगी न दे दें जिस पर उन्हें गर्व हो। सिंगर के मुताबिक, तब से लेकर आज तक उनका हर कदम उसी वादे पर टिका है और उन भाइयों के सहारे आगे बढ़ा है, जिन्होंने तब साथ दिया जब उनके पास बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं था।