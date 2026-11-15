बिग बॉस 20 में सलमान खान ने कनिका मान की लगाई जमकर क्लास, ‘ढोंगी’ कहकर लगाई लताड़, स्काउट ओपी को भी नहीं छोड़ा

दरअसल, सलमान ने शारीरिक हिंसा और गाली-गलौज के लिए स्काउट को फटकार लगाते हुए टास्क को समझदारी से संभालने के लिए यंग डीएसए की तारीफ की। सलमान ने स्काउट से कहा कि उनका पूरा गेम सिर्फ लव गिल के इर्द-गिर्द घूमता है, फिर भी जब माही ने लव को 'घर तोड़ने वाली' कहा था, तब उन्होंने लव का साथ नहीं दिया। इसके साथ ही सलमान ने लव गिल के बर्ताव पर भी सवाल उठाए और कहा कि वो स्काउट को अपने हिसाब से चलाती (मैनिपुलेट करती) हैं।