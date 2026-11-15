काम के लिए गिड़गिड़ाए शरद कपूर, अब मदद को आगे आए सोनू सूद! क्या डूबते करियर को देंगे सहारा?

Sharad Kapoor Career: संकट की घड़ी में हमेशा की तरह मदद का हाथ बढ़ाने वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर अपने दरियादिली भरे कदम को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में स्वास्थ्य समस्याओं और काम की कमी से जूझ रहे एक्टर शरद कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री से काम देने की भावुक अपील की थी। अब खबर है कि सोनू सूद ने न केवल शरद के लिए मेडिकल सप्लाई का इंतजाम किया है, बल्कि वे उन्हें एक नया प्रोजेक्ट देकर फिल्मों में वापसी का मौका देने की भी तैयारी कर रहे हैं।