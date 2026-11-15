15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

काम के लिए गिड़गिड़ाए शरद कपूर, अब मदद को आगे आए सोनू सूद! क्या डूबते करियर को देंगे सहारा?

Sharad Kapoor Work Appeal: खराब सेहत और काम की कमी से जूझ रहे अभिनेता शरद कपूर की मदद के लिए सोनू सूद आगे आए हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Updated: 15 Nov 2026, 6:51 PM IST

Sharad Kapoor Health Work Appeal

खराब सेहत और काम की कमी से जूझ रहे शरद कपूर (सोर्स: X-@MukAn_X/IMDb)

Sharad Kapoor Career: संकट की घड़ी में हमेशा की तरह मदद का हाथ बढ़ाने वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर अपने दरियादिली भरे कदम को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में स्वास्थ्य समस्याओं और काम की कमी से जूझ रहे एक्टर शरद कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री से काम देने की भावुक अपील की थी। अब खबर है कि सोनू सूद ने न केवल शरद के लिए मेडिकल सप्लाई का इंतजाम किया है, बल्कि वे उन्हें एक नया प्रोजेक्ट देकर फिल्मों में वापसी का मौका देने की भी तैयारी कर रहे हैं।

नए प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए मुलाकात की तैयारी

'FPJ' के मुताबिक, सोनू सूद एक संभावित प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए शरद कपूर से मुलाकात करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर चल रहे शरद को अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने का बड़ा अवसर मिल सकता है।

बता दें, सोनू सूद व्यक्तिगत रूप से शरद कपूर की मौजूदा स्थिति पर नजर रख रहे हैं और उनकी मुश्किलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। काम की बात करने के साथ-साथ सोनू ने शरद की सेहत को देखते हुए उनके लिए जरूरी मेडिकल सप्लाई भी उपलब्ध कराई है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से सामने आया था दर्द

हाल ही में सोशल मीडिया पर शरद कपूर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उनकी खराब सेहत और संघर्षों की झलक दिखी थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस और इंडस्ट्री के लोगों के बीच उनकी भलाई को लेकर चिंता बढ़ गई थी।

शरद कपूर ने अपने बॉलीवुड सहयोगियों और फिल्म निर्माताओं से भावनात्मक अपील करते हुए कहा था कि वे अपने करियर को संवारने के लिए काम और समर्थन चाहते हैं। उनकी इसी गुहार के बाद अब सोनू सूद ने मदद का हाथ बढ़ाया है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.