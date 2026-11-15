शाहरुख खान की ‘King’ के गाने ‘तू मिल जाए’ की शूटिंग का BTS वीडियो वायरल, कार की डिक्की में बैठकर हुई थी किंग खान की शूटिंग!

बता दें कि शाजिया समजी के साथ मिलकर इस गाने को कोरियोग्राफ करने वाले पीयूष भगत ने इसके हर एक स्टेप को बेहद खास बनाया है। ये गाना 'ओरमैक्स मीडिया' की 'ओरमैक्स हार्टबीट्स टॉप 5 सॉन्ग्स' लिस्ट में पहले स्थान पर काबिज है, साथ ही जियोसावन पर भी धूम मचा रहा है। गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की रोमांटिक केमिस्ट्री और उनके सिग्नेचर स्टेप्स दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी फैंस इस गाने के हुक स्टेप्स को रीक्रिएट कर रहे हैं।