15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Maharashtra politics: लगातार तीन बार विधायक रहे प्रकाश सोलंके नहीं लड़ेंगे अगला चुनाव, भतीजे को सौंपेंगे विरासत

Prakash Solanke: महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और माजलगांव के विधायक प्रकाश सोलंके ने आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी जगह भतीजे जयसिंग सोलंके को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Rakesh Mishra

Updated: 15 Nov 2026, 8:22 PM IST

Prakash Solanke

विधायक प्रकाश सोलंके। फाइल फोटो- पत्रिका

बीड। महाराष्ट्र के माजलगांव से राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रकाश सोलंके ने आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी जगह भतीजे जयसिंग सोलंके को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की है। एक विकास कार्य के शुभारंभ कार्यक्रम में की गई इस घोषणा के बाद माजलगांव की राजनीति में नए नेतृत्व और राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। प्रकाश सोलंके ने साफ कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे खुद उम्मीदवार के रूप में जनता के सामने नहीं आएंगे। उनकी जगह जयसिंग सोलंके को पार्टी की ओर से टिकट दिया जाएगा।

जनता से की अपील

उन्होंने जनता से अपील की कि जिस तरह अब तक उन्हें समर्थन और आशीर्वाद मिलता रहा है, उसी तरह जयसिंग का भी साथ दें। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीदवार के रूप में आपके सामने नहीं आऊंगा। जयसिंग को हमारी ओर से उम्मीदवारी दी जाएगी। आपने जिस तरह मुझे प्यार दिया और मतदान के रूप में अपना आशीर्वाद दिया, उसी तरह उनका भी साथ दें। प्रकाश सोलंके के इस फैसले को माजलगांव की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस के विलय पर छगन भुजबल का बड़ा बयान, बोले- दोनों गुट साथ बैठकर फैसला लें, टुकड़ों में नहीं चलेगी बात

ये भी पढ़ें
Chhagan Bhujbal

पिता थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता

उनके पिता सुंदरराव सोलंके महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। प्रकाश सोलंके ने राजनीति की शुरुआत स्थानीय निकायों से की। पंचायत समिति और जिला परिषद में काम करने के बाद उन्होंने विधानसभा की राजनीति में कदम रखा। उनका राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू हुआ था। बाद में 1999 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 2004 में भी वे भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए। 2009 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया और चुनाव जीतकर मंत्री बने।

2014 में मिली थी हार

2014 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2019 और 2024 के चुनाव में उन्होंने वापसी करते हुए लगातार जीत दर्ज की। अब चुनावी राजनीति से हटने के उनके फैसले के बाद माजलगांव में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। जयसिंग सोलंके को आगे करने का फैसला कितना असरदार साबित होगा और क्या उन्हें प्रकाश सोलंके जैसा जनसमर्थन मिल पाएगा, यह आने वाले चुनाव में साफ होगा।

शरद पवार और सुनेत्रा पवार के गुटों के एक होने की चर्चा पर सुप्रिया सुले ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे कोई प्रस्ताव नहीं मिला

ये भी पढ़ें
Supriya Sule
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.