Maharashtra politics: लगातार तीन बार विधायक रहे प्रकाश सोलंके नहीं लड़ेंगे अगला चुनाव, भतीजे को सौंपेंगे विरासत

बीड। महाराष्ट्र के माजलगांव से राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रकाश सोलंके ने आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी जगह भतीजे जयसिंग सोलंके को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की है। एक विकास कार्य के शुभारंभ कार्यक्रम में की गई इस घोषणा के बाद माजलगांव की राजनीति में नए नेतृत्व और राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। प्रकाश सोलंके ने साफ कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे खुद उम्मीदवार के रूप में जनता के सामने नहीं आएंगे। उनकी जगह जयसिंग सोलंके को पार्टी की ओर से टिकट दिया जाएगा।