शरद पवार और सुनेत्रा पवार के गुटों के एक होने की चर्चा पर सुप्रिया सुले ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे कोई प्रस्ताव नहीं मिला

राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर भी सुप्रिया सुले से सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि यह उस पार्टी का अंदरूनी मामला है। कौन किससे और क्यों मिलता है, यह उसका व्यक्तिगत फैसला है। उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरे दल के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करनी है। शरद पवार से राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायकों की मुलाकात के लिए समय मांगने के सवाल पर सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार से देश के सभी दलों के नेता मिलते रहते हैं। अजित पवार के अलग गुट में शामिल कई नेता, विधायक और मंत्री भी उनसे मिलते रहे हैं। इसमें कुछ नया नहीं है।