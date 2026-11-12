परिसीमन के जरिए सबके निर्वाचन क्षेत्र बिगाड़ना चाहती है मोदी सरकार, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप

Congress On Delimitation: महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन के जरिए विपक्षी दलों के निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित करना चाहती है। वहीं, समाजवादी पार्टी सांसद रुचि वीरा ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण लागू करने के बजाय इसकी आड़ में परिसीमन की तैयारी कर रही है।