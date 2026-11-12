तमिलनाडु में मतदाता सूची का प्रारूप हुआ जारी, SSR प्रक्रिया के बाद चेन्नई में बढ़ी मतदाताओं की संख्या

मतदाताओं की संख्या के लिहाज से चेंगलपेट जिले का शोलिंगनल्लूर विधानसभा क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 27) पूरे राज्य में सबसे बड़ा है, जहां कुल 5,58,729 मतदाता हैं। इनमें 2,72,898 पुरुष, 2,85,714 महिलाएं और 117 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। वहीं, चेन्नई जिले का हार्बर विधानसभा क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 18) पूरे राज्य में सबसे कम मतदाताओं वाला क्षेत्र है, जहां कुल 1,20,852 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 60,043 पुरुष, 60,747 महिलाएं और 62 तृतीय लिंग मतदाता हैं।