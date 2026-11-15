दिल्ली बड़ा हादसा: पहाड़गंज में ढही निर्माणाधीन इमारत, फायर ब्रिगेड मौके पर

पहाड़गंज में अचानक भरभराकर गिरी निर्माणाधीन बिल्डिंग, राहत-बचाव शुरू, Photo- ANI
Delhi building collapse: रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, विभाग को पहाड़गंज में एक निर्माणाधीन ढांचे के ढहने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं।
रविवार को मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में पहाड़गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत संगत तरसन पुलिस चौकी के पास, तेलवाड़ा इलाके में स्थित हरि वर्दी स्कूल के निकट हुई। एक निर्माणाधीन इमारत के ग्राउंड फ्लोर का लेंटर तेज धमाके के साथ नीचे आ गिरा। अचानक हुए इस हादसे में अफरातफरी मच गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, दमकल टीम के पहुंचने से पहले ही पीसीआर (PCR) कर्मियों और स्थानीय लोगों ने सभी पांच घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया था। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस घटना में अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) की तीन गाड़ियां, एनडीआरएफ (NDRF) और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं।
पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके की घेराबंदी कर दी है और आम लोगों को मलबे से दूर रहने की सलाह दी है। हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है।
दिल्ली फायर सर्विस और हालिया रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली में पिछले 3 वर्षों (2022 से 2025/2026 तक) में कुल 1,133 से अधिक इमारतें गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 413 इमारतें गिरी थीं। जिसका मतलब है कि औसतन हर दिन एक से ज्यादा इमारत ढहने की घटनाएं हुईं। बीते 3 साल में कुल 1,133 इमारतें ढहने से करीब 98 लोगों की मौत हुई।
इस साल सितंबर माह में सत्य निकेतन में 5-मंजिला अवैध पीजी बिल्डिंग गिरने से 7 लोगों की मौत हुई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मई 2026 में साकेत में एक इमारत गिरने से 6 लोगों की जान गई। जुलाई 2025 में रोहिणी और नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके में जर्जर इमारतें गिरने की घटनाएं हुई थीं।
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