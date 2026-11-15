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दिल्ली बड़ा हादसा: पहाड़गंज में ढही निर्माणाधीन इमारत, फायर ब्रिगेड मौके पर

दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में रविवार को एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई। सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। जानें ताजा अपडेट।
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नई दिल्ली

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Anand Prakash Yadav

Updated: 15 Nov 2026, 6:33 PM IST

under construction building collapse

पहाड़गंज में अचानक भरभराकर गिरी निर्माणाधीन बिल्डिंग, राहत-बचाव शुरू, Photo- ANI

Delhi building collapse: रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, विभाग को पहाड़गंज में एक निर्माणाधीन ढांचे के ढहने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं।

ग्राउंड फ्लोर का लेंटर गिरा

रविवार को मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में पहाड़गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत संगत तरसन पुलिस चौकी के पास, तेलवाड़ा इलाके में स्थित हरि वर्दी स्कूल के निकट हुई। एक निर्माणाधीन इमारत के ग्राउंड फ्लोर का लेंटर तेज धमाके के साथ नीचे आ गिरा। अचानक हुए इस हादसे में अफरातफरी मच गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

मिली जानकारी के अनुसार, दमकल टीम के पहुंचने से पहले ही पीसीआर (PCR) कर्मियों और स्थानीय लोगों ने सभी पांच घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया था। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस घटना में अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) की तीन गाड़ियां, एनडीआरएफ (NDRF) और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं।
पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके की घेराबंदी कर दी है और आम लोगों को मलबे से दूर रहने की सलाह दी है। हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है।

पिछले तीन साल में 1,133 हादसे

दिल्ली फायर सर्विस और हालिया रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली में पिछले 3 वर्षों (2022 से 2025/2026 तक) में कुल 1,133 से अधिक इमारतें गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 413 इमारतें गिरी थीं। जिसका मतलब है कि औसतन हर दिन एक से ज्यादा इमारत ढहने की घटनाएं हुईं। बीते 3 साल में कुल 1,133 इमारतें ढहने से करीब 98 लोगों की मौत हुई।

प्रमुख ताजा हादसे

इस साल सितंबर माह में सत्य निकेतन में 5-मंजिला अवैध पीजी बिल्डिंग गिरने से 7 लोगों की मौत हुई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मई 2026 में साकेत में एक इमारत गिरने से 6 लोगों की जान गई। जुलाई 2025 में रोहिणी और नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके में जर्जर इमारतें गिरने की घटनाएं हुई थीं।

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