दिल्ली बड़ा हादसा: पहाड़गंज में ढही निर्माणाधीन इमारत, फायर ब्रिगेड मौके पर

मिली जानकारी के अनुसार, दमकल टीम के पहुंचने से पहले ही पीसीआर (PCR) कर्मियों और स्थानीय लोगों ने सभी पांच घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया था। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस घटना में अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) की तीन गाड़ियां, एनडीआरएफ (NDRF) और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके की घेराबंदी कर दी है और आम लोगों को मलबे से दूर रहने की सलाह दी है। हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है।