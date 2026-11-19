दूसरी तरफ, इमारत गिराने की कार्रवाई को लेकर विवाद भी है। कुछ स्थानीय लोगों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों का आरोप है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने इमारत गिराने पर रोक लगा रखी है। उनका कहना है कि BMC ने केवल 24 घंटे का नोटिस देकर कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि ऐसी कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। लोगों का आरोप है कि इतने कम समय में उन्हें अदालत जाने का मौका भी नहीं मिला।