Uddhav Thackeray on SIR: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आंदोलन के ऐलान के बीच शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह पहले आतंकवादी लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करते थे, वैसा ही कुछ अब सरकार की ओर से किया जा रहा है।