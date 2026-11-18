वर्सोवा पार्क में पेड़ कटने पर पूजा रुपारेल ने जताया विरोध। (फोटो सोर्स: @poojaruparel/instagram)
DDLJ Actress Pooja Ruparel BMC Tree Controversy: 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में 'चुटकी' का किरदार निभाने के लिए फेमस अभिनेत्री पूजा रूपारेल ने मुंबई के वर्सोवा स्थित नाना-नानी पार्क से पेड़ हटाए जाने को लेकर BMC की कड़ी आलोचना की है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में, पूजा को BMC कर्मचारियों द्वारा एक पेड़ काटे जाने का वीडियो रिकॉर्ड करते और इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर करते देखा जा सकता है।
इसे एक 'हेरिटेज' पेड़ बताते हुए उन्होंने कहा, "यह एक हेरिटेज पेड़ है जिसे उन्होंने अभी-अभी काट दिया है।" वीडियो के एक दूसरे हिस्से में, उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया, "यह हमारा पेड़ है। इसे काटने का अधिकार उनका नहीं है। वे ऐसा नहीं कर सकते, यह गैर-कानूनी है।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि BMC एक संरक्षित 'हेरिटेज' पेड़ को काट रहा है। उन्होंने कहा, "BMC इस हेरिटेज पेड़ को काट रहा है। हमारा हेरिटेज पेड़! हमारे संविधान के तहत इसे संरक्षित किया गया है।"
पूजा ने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम के कर्मचारियों ने पेड़ की उम्र के बारे में गलत जानकारी दी और दावा किया कि यह केवल 35 साल पुराना है। उन्होंने बताया कि लगभग 50 साल की एक महिला ने कहा है कि जब वह वहां आई थीं, तब भी वह बरगद का पेड़ वहां मौजूद था। वीडियो शेयर करते हुए पूजा ने कैप्शन में लिखा, "उन्होंने पेड़ की उम्र के बारे में झूठ बोलकर और सिर्फ अपने मुनाफे की परवाह करते हुए एक पवित्र, संरक्षित बरगद के पेड़ को काट दिया! हम टैक्स इसलिए नहीं देते हैं!"
BMC की पेड़ काटने की योजनाओं का विरोध करने वाली पूजा रूपारेल अकेली अभिनेत्री नहीं हैं। ऋचा चड्ढा ने भी नाना-नानी पार्क में प्रस्तावित पेड़ कटाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि दीया मिर्जा वर्सोवा-भायंदर कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के खिलाफ स्थानीय निवासियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो चुकी हैं।
वर्सोवा के नाना-नानी पार्क में पेड़ काटने को लेकर चल रहा विवाद 'मुंबई कोस्टल रोड नॉर्थ प्रोजेक्ट' से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद वर्सोवा और भयंदर के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, ताकि यात्रा का समय कम हो सके और मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में ट्रैफिक की भीड़ को घटाया जा सके। 'पैकेज A' (जिसमें वर्सोवा से बांगुर नगर तक का हिस्सा आता है) के तहत, BMC की योजना पार्क के अंदर खंभों के सहारे एक एलिवेटेड रोड बनाने की है। बता दें कि 'द इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, वर्सोवा प्रोजेक्ट वाले इलाके में 184 पेड़ों को काटने और 164 पेड़ों को दूसरी जगह लगाने का प्रस्ताव था, जिनमें से लगभग 80 पेड़ नाना-नानी पार्क के अंदर हैं। अगस्त 2025 में स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद पार्क को खाली करने की मूल योजना में बदलाव किया गया था, लेकिन नए रूट (अलाइनमेंट) की भी आलोचना हो रही है। स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने हरियाली खत्म होने, पार्क के वॉकिंग ट्रैक और सार्वजनिक जगहों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए कुछ वैकल्पिक रास्तों का सुझाव भी दिया है।
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