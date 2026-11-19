Tabassum Phool Khile Hain Gulshan Gulshan: सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल आजकल पॉडकास्ट, इंटरव्यू पर आधारित टॉक शोज का ट्रेंड चल रहा है। इस तरह के सेलिब्रिटी टॉक शोज में 'कॉफी विद करण', 'शेखर टुनाइट' और 'रोंदेवू विद सिमी ग्रेवाल', जैसे शोज का नाम सबसे पहले आता है। ये कुछ ऐसे शोज हैं जहां सेलेब्स अपनी पर्सनल लाइफ, जिंदगी और करियर के अनसुने किस्सों और रिश्तों पर खुलकर बात करते हैं। मगर क्या आपको पता है कि इन शोज के आने से कई दशकों पहले इंडियन टीवी चैनल दूरदर्शन पर इस तरह का एक टॉक शो प्रसारित होता था 'फूल खिले हैं गुलशन गुलशन'। इस शो को पॉडकास्ट और सेलिब्रिटी टॉक शो की नींव भी कहा जाता है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है उस दौर की जानी-मानी अदाकारा और टीवी होस्ट तबस्सुम को।