मध्य रेलवे ने यात्रियों से वैध टिकट लेकर ही यात्रा करने की अपील की है और बताया कि सही टिकट के बिना ट्रेन में सफर करना रेलवे अधिनियम के तहत अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ जुर्माने समेत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बिना टिकट यात्रा से होने वाले राजस्व नुकसान का असर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी पड़ता है। इसलिए रेलवे ने बिना टिकट यात्रा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, ताकि यात्रियों की आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके।