Mumbai Local Train News: मुंबई से कोंकण और दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दिवा-पनवेल रेल खंड पर 22 से 29 नवंबर तक रात के समय बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। इसके चलते कई लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ने की संभावना है। कुछ ट्रेनों को रास्ते में रोककर चलाया जाएगा, जबकि कुछ ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से रवाना होंगी। मध्य रेलवे ने यात्रियों को इस बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी है।