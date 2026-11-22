हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीरीज चुम्बक में कुकू मर्चेंट के किरदार में नजर आए देवेन भोजानी के एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी शो 'मालगुडी डेज' से हुई थी। इसके बाद वो शेखर सुमन ने साथ 'देख भाई देख', 'तारा', 'श्रीमान श्रीमती', 'एक महल हो सपनों का' और 'ऑफिस ऑफिस' जैसे पॉपुलर धारावाहिकों में नजर आए थे। हालांकि, उनको उनके काम की असली पहचान कॉमेडी शो 'खिचड़ी' में डॉ. प्रफुल्ल शाह और 'साराभाई वर्सेज साराभाई' में दुश्यंत पेंटर के किरदार से हुई। अगर उनकी फ़िल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने साल 1992 में आमिर खान की 'जो जीता वही सिकंदर' बॉलीवुड में एंट्री की। इसके अलावा देवेन 'आजा सनम', 'चला मुसद्दी… ऑफिस ऑफिस', 'अग्निपथ', 'डंकी' और 'मर्डर मुबारक' जैसी फिल्मों में भी अहम किरदारों में नजर आए। आपको बता दें कि एक्टिंग के साथ-साथ उन्होंने डायरेक्शन में किस्मत आजमाई और विद्युत जामवाल स्टारर 'कमांडो 2' का निर्देशन किया। उनके लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में 'भाखरवड़ी', 'यमराज कॉलिंग' और 'ताजा खबर' जैसे शोज के नाम शामिल हैं।