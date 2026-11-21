Anand Chavan And Bigg Boss Salman Khan Host: 'बिग बॉस' के पूर्व टैलेंट हेड आनंद चव्हाण ने शो की होस्टिंग को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक पॉडकास्ट बातचीत में उन्होंने बताया कि कई ए-लिस्ट सेलिब्रिटीज ने उनसे कनेक्ट कर सलमान खान की जगह खुद होस्ट बनने की इच्छा जताई थी और इसके लिए कम फीस लेने तक का प्रस्ताव दिया था। आनंद के मुताबिक, एक अभिनेत्री ने तो सलमान की एंकरिंग में पहले जैसी जान न होने की बात कहते हुए खुद को होस्ट बनाने का सुझाव भी दे डाला था।