Prakash Belawadi On Karnataka Economic Disparity: नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्ममेकर प्रकाश बेलावाड़ी ने कर्नाटक के विकास और आर्थिक असमानता को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। 'टाइम्स नाउ' समिट कर्नाटक में बातचीत के दौरान उन्होंने बेंगलुरु के बिगड़ते ट्रैफिक, शहर में असमान बुनियादी सुविधाओं और राज्य के दूसरे जिलों की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान भले ही कम हो, लेकिन राज्य की आधी आबादी की आजीविका इसी पर निर्भर है। उन्होंने इस आर्थिक असमानता को क्रूर और अस्वीकार्य बताया।