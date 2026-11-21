बता दें, 9 अक्टूबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) स्टारर फिल्म 'रिपोर्टिंग लाइव' (Reporting Live) रिलीज के कुछ ही हफ्तों बाद बड़े कानूनी और नैतिक विवाद में घिर गई है। फिल्म की कहानी टीवी रिपोर्टर संध्या यादव और उनके वीडियो जर्नलिस्ट विनोद शर्मा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अवैध रेत खनन और 'ब्राउन गोल्ड' के काले कारोबार का पर्दाफाश करते हैं। हालांकि, फिल्म के स्ट्रीम होने के कुछ ही हफ्तों बाद तमिलनाडु की जानी-मानी वरिष्ठ स्वतंत्र खोजी पत्रकार संध्या रविशंकर (Sandhya Ravishankar) ने मेकर्स पर उनकी कहानी चुराने और बिना अनुमति के उसका इस्तेमाल करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है।