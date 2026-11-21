फेमिनिज्म पर परिणीति चोपड़ा का बयान (सोर्स: x- @WallpaperIndian)
Parineeti Chopra Social Media Backlash: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा एक बार फिर अपने बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई हैं। फेमिनिज्म को लेकर उनके हालिया रुख पर इंटरनेट यूजर्स के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। परिणीति ने साफ कहा है कि भले ही लोग उन्हें फेमिनिस्ट समझते हों, लेकिन वह खुद को फेमिनिस्ट नहीं मानतीं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है।
फेमिनिज्म पर अपना पक्ष रखते हुए परिणीति चोपड़ा ने कहा कि अक्सर लोग उन्हें फेमिनिस्ट मान लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि वह फेमिनिस्ट नहीं हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बॉलीवुड में आने के बाद वह यकीनन पहले से ज्यादा मजबूत और जिम्मेदार बन गई हैं।
परिणीति चोपड़ा के इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उन पर तंज कसे और सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा कि प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी होने के बावजूद ऐसी बात कहना उन्हें अजीब लगता है। वहीं, एक अन्य यूजर ने इस तरह के बयानों को 'पढ़े-लिखे अनपढ़' होने का उदाहरण करार दिया।
एक अन्य यूजर ने टिप्पणी करते हुए पूछा कि आखिर हमेशा बॉलीवुड से ही ऐसी बातें क्यों सामने आती हैं और ये लोग किस स्कूल में पढ़े हैं। वहीं, अनाया नाम की एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि क्या परिणीति यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि फेमिनिज्म कमजोर और गैर-जिम्मेदाराना है, और सवाल किया कि आखिर यह क्या बात हुई।
बता दें, 9 अक्टूबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) स्टारर फिल्म 'रिपोर्टिंग लाइव' (Reporting Live) रिलीज के कुछ ही हफ्तों बाद बड़े कानूनी और नैतिक विवाद में घिर गई है। फिल्म की कहानी टीवी रिपोर्टर संध्या यादव और उनके वीडियो जर्नलिस्ट विनोद शर्मा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अवैध रेत खनन और 'ब्राउन गोल्ड' के काले कारोबार का पर्दाफाश करते हैं। हालांकि, फिल्म के स्ट्रीम होने के कुछ ही हफ्तों बाद तमिलनाडु की जानी-मानी वरिष्ठ स्वतंत्र खोजी पत्रकार संध्या रविशंकर (Sandhya Ravishankar) ने मेकर्स पर उनकी कहानी चुराने और बिना अनुमति के उसका इस्तेमाल करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है।
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