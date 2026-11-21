कनिका मान और गुल्लू का यह पल अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और दर्शक इस पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कई फैंस कनिका की हाजिरजवाबी का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स ने उनकी दोस्ती पर सवाल भी उठाए हैं। बता दें, लवप्रीत ने दो टूक कहा कि किसी को भी उनके कामों पर सवाल उठाने या उन्हें निर्देश देने का हक नहीं है। अपनी बात पर अडिग रहते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी से नहीं डरतीं और उन्हें घर के बाकी सदस्यों के सामने खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है।