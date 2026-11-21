कनिका मान की हाजिरजवाबी ने जीता फैंस का दिल (सोर्स: x-@heysky___)
Bigg Boss 20 Kanika Mann Gullu: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में लगातार हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो के प्रोमो में एक तरफ जहां छिपे हुए राशन को लेकर घरवालों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, वहीं इसी गहमागहमी के बीच कनिका मान और गुल्लू की बातचीत ने दर्शकों का खास ध्यान खींचा। गुल्लू ने कनिका के प्रति दोस्ती जताते हुए उन्हें अपने लिए खुशनसीबी बताया, लेकिन कनिका ने पलटवार करते हुए ऐसा बेबाक और मजाकिया जवाब दिया, जिससे दोनों की बातचीत चर्चा का विषय बन गई।
एपिसोड के दौरान घर के अंदर बातचीत करते हुए गुल्लू ने कनिका मान से कहा कि वह उन जैसी लड़की को अपने दोस्त के रूप में पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस करते हैं। हालांकि, गुल्लू की इस बात पर कनिका ने बेहद तीखा और हाजिरजवाब अंदाज अपनाया। हालांकि स्रोतों में कनिका के सटीक शब्दों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन उनकी इस प्रतिक्रिया ने दोनों के बीच चल रही बातचीत को एक दिलचस्प मोड़ दे दिया और गुल्लू की बोलती बंद हो गई।
कनिका मान और गुल्लू का यह पल अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और दर्शक इस पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कई फैंस कनिका की हाजिरजवाबी का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स ने उनकी दोस्ती पर सवाल भी उठाए हैं। बता दें, लवप्रीत ने दो टूक कहा कि किसी को भी उनके कामों पर सवाल उठाने या उन्हें निर्देश देने का हक नहीं है। अपनी बात पर अडिग रहते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी से नहीं डरतीं और उन्हें घर के बाकी सदस्यों के सामने खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है।
इसके बाद एक यूजर ने टिप्पणी करते हुए इसे शो के लिए कनिका की तरफ से की जा रही 'फर्जी दोस्ती' करार दिया। वहीं, एक अन्य यूजर ने गुल्लू पर निशाना साधते हुए लिखा कि सोफे पर शर्त लगाकर वह 'सानिया-सानिया' करते रहते हैं, आखिर यह सानिया कौन हैं? इसके अलावा, एक तीसरे दर्शक ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे सोफे पर बैठने का मतलब कोई काम न रहना है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन