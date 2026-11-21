बता दें, तेजा सज्जा अभिनीत ब्लॉकबस्टर 'हनु-मान' को के. निरंजन रेड्डी ने प्रोड्यूस किया था और प्रशांत वर्मा ने डायरेक्ट किया था। हालांकि, दोनों के बीच चल रहे विवाद के बीच प्रशांत वर्मा ने 'मैथरी मूवी मेकर्स' के साथ मिलकर 'जय हनुमान' पर काम शुरू किया है, जिसमें ऋषभ शेट्टी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। दूसरी ओर, अब मूल फिल्म के निर्माता निरंजन रेड्डी और चैतन्य रेड्डी ने अपनी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हुए 'हनुमान 2: द राइज ऑफ वानराज' की कमान वी. आनंद और पंजा वैष्णव तेज को सौंपी है।