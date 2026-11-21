शादी के 10 साल बाद धीरज धूपर के घर फिर गूंजेगी किलकारी (सोर्स: instagram-vinnyaroradhoopar)
Vinny Arora Dhoopar: टेलीविजन के फेमस एक्टर धीरज धूपर और उनकी पत्नी विन्नी अरोड़ा धूपर के घर एक बार फिर किलकारी गूंजने वाली है। दोनों दूसरी बार माता-पिता बनने जा रहे हैं। हाल ही में अपनी शादी की 10वीं सालगिरह के मौके पर शेयर की गई तस्वीरों के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। बता दें, शनिवार, 21 नवंबर को विन्नी अरोड़ा ने एक खास वीडियो शेयर कर इस खुशखबरी पर आधिकारिक मुहर लगा दी है।
विन्नी अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो हरे रंग की बॉडीकॉन ड्रेस पहने अपना बेबी बंप दिखाती नजर आ रही हैं। दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान करते हुए विन्नी ने कैप्शन में लिखा, "एक छोटा सा चमत्कार, एक बार फिर।" गौरतलब है कि धीरज और विन्नी पहले से ही एक बेटे जैन के माता-पिता हैं, जिसका जन्म 10 अगस्त 2022 को हुआ था।
इस खुशखबरी के सामने आते ही टेलीविजन जगत के कई सितारों ने कमेंट सेक्शन में कपल को बधाइयां देनी शुरू कर दीं। एक्ट्रेस फलक नाज ने उत्साह जताते हुए लिखा कि वो पहले ही बता रही हैं कि इस बार बेटी होगी। वहीं, वहबिज दोराबजी ने हैरानी और खुशी जताते हुए लिखा कि पार्टी वाले दिन उन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पाया था। इसके अलावा सीरत कपूर और जयंती भाटिया समेत कई अन्य कलाकारों ने भी कपल को शुभकामनाएं दी हैं।
धीरज धूपर और विन्नी अरोड़ा की पहली मुलाकात साल 2009 में टीवी शो 'मात पिताह के चरणों में स्वर्ग' के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई, जो समय के साथ प्यार में बदल गई। करीब सात साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद इस जोड़े ने 16 नवंबर 2016 को दिल्ली में शादी की थी।
वर्कफ्रंट की बात करें तो धीरज धूपर आखिरी बार नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप' के दूसरे सीजन में दिखाई दिए थे, जिसे फराह खान और रितेश देशमुख ने होस्ट किया था। धीरज फिनाले से कुछ हफ्ते पहले शो से बाहर हो गए थे, जबकि इस सीजन की ट्रॉफी श्रेया कालरा ने अपने नाम की थी। फिलहाल अभिनेता ने अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
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