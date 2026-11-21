Vinny Arora Dhoopar: टेलीविजन के फेमस एक्टर धीरज धूपर और उनकी पत्नी विन्नी अरोड़ा धूपर के घर एक बार फिर किलकारी गूंजने वाली है। दोनों दूसरी बार माता-पिता बनने जा रहे हैं। हाल ही में अपनी शादी की 10वीं सालगिरह के मौके पर शेयर की गई तस्वीरों के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। बता दें, शनिवार, 21 नवंबर को विन्नी अरोड़ा ने एक खास वीडियो शेयर कर इस खुशखबरी पर आधिकारिक मुहर लगा दी है।