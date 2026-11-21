Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards Winners: दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स (DPIFF) के विजेताओं की घोषणा शुक्रवार, 20 नवंबर को कर दी गई है। 2012 में शुरू हुआ ये प्रतिष्ठित समारोह भारतीय और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा, टेलीविजन, वेब सीरीज और संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करता है। बता दें, इस साल के पुरस्कारों में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने सबसे अधिक 6 अवार्ड जीतकर अपना दबदबा कायम रखा, जबकि हालिया विवादों के बावजूद स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना को 'कॉमेडियन ऑफ द ईयर' के सम्मान से नवाजा गया।