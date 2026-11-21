Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar Backlash: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) का 'वीकेंड का वार' एपिसोड स्ट्रीम होते ही सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। होस्ट सलमान खान ने एपिसोड की शुरुआत चर्चित गीत "फूलों का तारों का…" गाकर की और इसी अंदाज में कंटेस्टेंट प्यार और स्काउट पर तंज कसा। हालांकि, शो के दर्शकों का एक बड़ा ग्रुप इस एपिसोड से नाराज नजर आ रहा है और सोशल मीडिया पर कंटेस्टेंट काजी की टिप्पणियों को नजरअंदाज किए जाने पर सवाल उठा रहा कि आखिर ये किसके लिए है और बिग बॉस काजी को कुछ क्यों नहीं कहते है।