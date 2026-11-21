नेल्सन दिलीपकुमार के लेखन और निर्देशन में बनी एक्शन-एंटरटेनर फिल्म 'जेलर 2' में रजनीकांत अपने फेमस किरदार 'टाइगर मुथुवेल पांडियन' के रूप में लौटे हैं। सन पिक्चर्स के बैनर तले कलानिधि मारन केे जरिए निर्मित ये फिल्म 15 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में राम्या कृष्णन, मोहनलाल, शिवा राजकुमार, जैकी श्रॉफ, विद्या बालन, एसजे सूर्या, सूरज वेंजारामूडु, योगी बाबू, मिर्ना मेनन और जतिन सरना जैसे कलाकार शामिल हैं। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है, जबकि सिनेमैटोग्राफी विजय कार्तिक कन्नन, एडिटिंग आर. निर्मल और एक्शन कोरियोग्राफी चेतन डिसूजा ने की है।