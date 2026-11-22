Sanjay Raut on Delimitation Bill: शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने शीतकालीन सत्र में देरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए विपक्षी दलों के सांसदों को तोड़ने और उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। राउत ने दावा किया कि इसके लिए प्रति सांसद 150 करोड़ रुपये तक की पेशकश की जा रही है।