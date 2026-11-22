मीडिया से बात करते हुए केवल सिंह ने आम आदमी पार्टी की सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान सरकार ने पंजाब को वित्तीय संकट में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य का कर्ज 2.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके साथ ही उन्होने देश की विकास रैंकिंग में पंजाब की गिरती स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि जो राज्य कभी शीर्ष पायदान पर था, वह अब खिसककर 22वें स्थान पर आ गया है।