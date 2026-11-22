वहीं, सिख पहचान, नशाखोरी, सिखों के साथ कथित अन्याय और पंजाब की अनदेखी जैसे मुद्दों पर अमृतपाल की राजनीतिक बातों ने सिख युवाओं और उन मतदाताओं के बीच जगह बनाई है, जो स्थापित राजनीतिक दलों से असंतुष्ट हैं। अकाली दल को इस बात का डर है कि अमृतपाल के नेतृत्व में अकाली दल (वारिस दे पंजाब) उनका संगठन उन मतदाताओं को अपनी ओर खींच सकता है जो पारंपरिक रूप से अकालियों का समर्थन करते रहे हैं, खासकर उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां पंथिक मुद्दों का चुनावी नतीजों पर काफी असर पड़ता है। कुछ ही निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों का बंटवारा भी 2027 के कड़े मुकाबले वाली सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है।