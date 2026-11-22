प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की राजनीति में साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की कहीं कोई खास मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि जिस मंच पर पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखा गया, वहां खुद नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। यह पुल नीतीश कुमार की परिकल्पना थी। अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो वे निश्चित रूप से उस मंच पर मौजूद रहते। किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार कार्यक्रम वाले दिन पटना में ही थे। ऐसे में भाजपा और जेडीयू को बताना चाहिए कि उन्हें मंच पर क्यों नहीं बुलाया गया और वे कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इसका जवाब केवल भाजपा के नेता ही दे सकते हैं।