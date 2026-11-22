इस साल की शुरुआत में सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर थीं, लेकिन तब से इनमें काफी गिरावट आई है। जनवरी 2026 में MCX पर सोना ₹1,93,096 प्रति 10 ग्राम यानी करीब 1.93 करोड़ रुपये प्रति किलो के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था, जबकि चांदी ₹4,20,048 प्रति किलोग्राम के शिखर पर थी। तब से सोने की कीमत अपने उच्चतम स्तर से लगभग 32 से 37 प्रतिशत तक गिर गई है यानी प्रति किलोग्राम लगभग ₹65 लाख की कमी या प्रति 10 ग्राम ₹55,000 से ₹70,000 की गिरावट।