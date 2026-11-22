ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया देश की 1,000 से ज्यादा ड्रोन और एंटी-ड्रोन कंपनियों का संगठन है। संगठन ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस सुब्रमणि को औपचारिक रूप से अपनी बात रखी है। DFI का कहना है कि मार्च 2021 से नवंबर 2026 के बीच GeM पोर्टल पर आए टेंडरों की पड़ताल में सामने आया कि बड़ी संख्या में ऐसे टेंडर जारी हुए, जिनमें चीनी ड्रोन या उनके पुर्जों का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, समीक्षा किए गए टेंडरों में से 84 प्रतिशत यानी 689 टेंडर अकेले भारतीय सेना से जुड़े बताए गए हैं। संगठन के अनुसार, इनमें से 580 टेंडरों में चीनी ड्रोन या पुर्जों की बात आई और साल 2026 के शुरुआती महीनों से नवंबर तक ही ऐसे 355 टेंडर सामने आ चुके हैं, जो 2025 के कुल आंकड़े 190 के मुकाबले काफी ज्यादा हैं।