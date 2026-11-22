यही नहीं, राहुल गांधी का इजरायल को लेकर दिया गया बयान परिवार के सदस्यों के दिए बयान से भी पूरी तरह अलग दिखता है। राहुल गांधी की बहन व केरल की वायनाड सीट से सांसद प्रियंका गांधी ने 12 अगस्त 2025 को इजरायल सरकार पर नरसंहार का आरोप लगाया था। उन्होंने भारत सरकार की चुप्पी को शर्मनाक बताया था। वे फिलिस्तीन लिखे टोट बैग के साथ भी नजर आ चुकी हैं। वहीं, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने एक लेख में लिखा था कि राष्ट्रीय हित का तकाजा है कि भारत गाजा में इजरायल की कार्रवाई और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के विस्थापन पर वैश्विक जनमत के अनुरूप प्रतिक्रिया दे।