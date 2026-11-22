भारत में 2009 में करीब 150 गेम डेवलपमेंट कंपनियां थीं, जो अब बढ़कर 1,900 से अधिक हो चुकी हैं। जीडीएआइ के मुताबिक, इस क्षेत्र में करीब 1.30 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। भारतीय कंपनियां लंबे समय से ईए, यूबीसॉफ्ट और रॉकस्टार जैसी वैश्विक कंपनियों के लिए गेम डेवलपमेंट, डिजाइन और टेस्टिंग का काम करती रही हैं। अब अपने गेम और किरदार विकसित करने पर जोर है। इसका उदाहरण भारतीय स्टूडियो नॉडिंग हेड्स गेम्स का राजी : एन एंशिएंट एपिक है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित है और दुनिया भर में पहचान बना चुका है। गेम डेवलपमेंट और सेवाओं से भारत का निर्यात राजस्व 1.5 अरब डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है।