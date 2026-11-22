अपना घर हो, अच्छी नौकरी मिले, शादी हो और खुशहाल परिवार भी बसे। जेन-जी के सपने बहुत अलग नहीं हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की समयसीमा जरूर बदल रही है। महंगाई, महंगे मकान और नौकरी की अनिश्चितता के बीच युवा अब पहले आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं। वे परिवार और रिश्तों से दूर नहीं जा रहे, बल्कि जिम्मेदारियां उठाने से पहले सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं। करियर, निजी आजादी और मानसिक सुकून के बीच संतुलन बनाना उनकी नई प्राथमिकता है।