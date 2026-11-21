

कुणाल घोष ने इससे एक दिन पहले अभिषेक बनर्जी को गिरिश पार्क पुलिस स्टेशन की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद हुए हंगामे को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी ने एक नागरिक के तौर पर पुलिस के नोटिस का जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां नारेबाजी की और TMC कार्यकर्ताओं पर हमला किया। कुणाल घोष के मुताबिक, इस घटना में कुछ पार्टी कार्यकर्ता घायल भी हुए थे।