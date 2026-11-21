तिरुमाला स्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर (बालाजी) को एक अज्ञात भक्त 26 नवंबर को 121 किलोग्राम सोने के आभूषण भेंट करेंगे। करीब 150 से 160 करोड़ रुपये मूल्य का यह ऐतिहासिक चढ़ावा तिरुमाला मंदिर के इतिहास में किसी एक भक्त द्वारा दिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा दान होगा। इसमें 45 प्रकार के स्वर्ण आभूषणों के 9 सेट शामिल हैं।

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