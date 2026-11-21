रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने भारत को जरूरी औद्योगिक सामान और कच्चे माल की सप्लाई सीमित की है। साथ ही कुछ चीनी इंजीनियरों को वापस बुलाया गया और जरूरी उपकरणों की सप्लाई भी रोक दी गई है। इससे भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही चीन की कीमतों को कम रखने की रणनीति भी भारतीय कंपनियों के लिए चुनौती बन रही है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन दवाइयां बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतें कम रखता है। इससे भारतीय कंपनियों के लिए उसके उत्पादों से मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है।