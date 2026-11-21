

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को खुशी का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम भव्य रहा और प्रधानमंत्री ने इलाके की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया। चिराग ने कहा कि इस मौके पर प्रधानमंत्री और उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान को भी याद किया। उन्होंने बताया कि राघोपुर क्षेत्र के लोग लंबे समय से पुल की मांग कर रहे थे। बाढ़ से प्रभावित रहने वाले इस इलाके में पुल नहीं होने के कारण बड़ी आबादी का संपर्क मुख्यधारा से कट जाता था।