कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा कि किसी भी टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों का चयन उनकी मौजूदा फॉर्म, क्षमता और टीम की जरूरत के आधार पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी क्रिकेट को राज्य, धर्म या संस्कृति के आधार पर बंटते नहीं देखा। ऐसे में इस खेल को नफरत और विभाजन के माहौल से दूर रखना चाहिए। देश में नफरत और धार्मिक विभाजन का माहौल बनाने से बचना जरूरी है।