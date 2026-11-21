एन. रामचंदर राव (Photo - ANI)
तेलंगाना (Telangana) की राजधानी हैदराबाद (Hyderabad) में मेटा (Meta) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तहत भारतीय युवा कांग्रेस (Indian Youth Congress - IYC) के कार्यकर्त्ता शुक्रवार को कंपनी के दफ्तर में घुस गए। उन्होंने मेटा पर बीजेपी (NJP) की दलाली का आरोप लगाया और 7 दिन का समय देते हुए सभी विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, इंफ्लुएंर्स के अकाउंट्स से पाबंदियाँ हटाने के लिए कहा और साथ ही यह चेतावनी भी दे दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो पूरे देश में मेटा के दफ्तरों में घुसकर ऐसा विरोध प्रदर्शन होगा कि भारत में कारोबार चलाना मुश्किल हो जाएगा! उन्होंने इसे आखिरी चेतावनी बताया। इस मामले पर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंदर राव (N Ramchander Rao) ने कांग्रेस पर निशाना साधा है।
राव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "बेशर्म? बिल्कुल नहीं। वो तो इसे शान से दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें इसका इनाम मिलेगा। 1978 में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की रिहाई की मांग करते हुए एक विमान हाईजैक कर लिया था। इनाम में उन्हें लोकसभा का टिकट मिला। 2026 में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नग्न होकर एआई समिट में घुस गए और वहाँ तोड़फोड़ करने की कोशिश की तो राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने उन्हें 'बब्बर शेर' कहकर नवाज़ा। कांग्रेस की संस्कृति में गुंडागर्दी कोई खराबी नहीं है, बल्कि यह तो उसकी खासियत है।"
शुक्रवार को तेलंगाना की भारतीय युवा कांग्रेस यूनिट के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए और कथित सेंसरशिप के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मेटा के हैदराबाद दफ्तर के परिसर में घुस गए। इन कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। पुलिस ने लगभग 20 से 21 प्रदर्शनकारियों को एहतियातन हिरासत में ले लिया और करीब तीन घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया।
बीआरएस - भारत राष्ट्र समिति (BRS - Bharat Rashtra Samithi ) के कार्यकारी अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मंत्री के.टी. रामा राव - केटीआर (K. T. Rama Rao - KTR) ने मेटा के दफ्तर में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घुसने और विरोध-प्रदर्शन करने की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना से एक बिज़नेस और निवेश केंद्र के रूप में शहर की साख को नुकसान पहुंचा है। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद ने कई दशकों में बिज़नेस-अनुकूल नीतियों के ज़रिए एक प्रमुख बिजनेस हब के रूप में अपनी पहचान बनाई है और देशभर के लाखों परिवारों को रोजगार दिया है।
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